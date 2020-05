La China Suárez, filosa con las críticas por promocionar la competencia de la "máquina de la piel": "No recibo comisión, ni recluto gente"

La China Suárez rompió su habitual silencio sobre las polémicas que la rodean y encaró desde Twitter a Ángel de Brito. El detonante fue una ironía que hizo el conductor cuando Cinthia Fernández publicó una foto de ella promocionando la marca competidora de la llamada “máquinita para la piel” que está recibiendo muchísimos cuestionamientos. “No. Pero si dijo que...”, había dicho, haciendo que la actriz no lo tolere más.

“Las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”, twitteó la China, furiosa luego de cruzarla porque incluso estando embarazada “no dejas tranquila a las personas”. Mientras que algunos usuarios le pedían que se calme y deje que la noticia desaparezca. “¿Muere ahí? ¡Hace más de una semana que están jodiendo con el temita!”, lanzó.

La China había apuntado directamente contra el conductor de LAM. “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto”, empezó diciendo. “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, siguió. “Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque SABEN que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque ODIO el conflicto”, finalizó la China Suárez, envalentonada.