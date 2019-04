China Suárez contó la interna con Cabré sobre su decisión de mostrar a Rufina: "Si no está de acuerdo..."

El 27 de agosto pasado, China Suárez sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram con una particular foto de Rufina. Tras cinco años de estricto bajo perfil, la actriz mostró públicamente por primera vez el rostro de su hija con Nicolás Cabré, famoso por su hosca y reservada actitud con los medios.

Desde entonces, China ha publicado varias imágenes y videos de la pequeña en su cuenta de la red social. La protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza contó la interna con Cabré sobre la decisión de empezar a mostrar a su hija.

"Al principio nos consultábamos con Nicolás por subir tal o cual foto, pero ya no. Yo tengo el mismo derecho que él. Cada uno hace lo que le parece. Y si no está de acuerdo, ya no me lo dice". G-plus

“Rufi empezó a ver muchos videos de youtubers de afuera, las madres van a saber de lo que hablo, Instagramers de 5 años que hablan a cámara. Pero cuando sea más grande elegirá, no quiero hacerla un personaje. Ya la mostré, descomprimí todo, pero todavía es muy chiquita”, comenzó la China, en una nota con la revista Caras.

“Al principio nos consultábamos con Nicolás por subir tal o cual foto pero ya no, Rufi está más grande y yo tengo el mismo derecho que él. Cada uno hace lo que le parece. Y si no está de acuerdo, ya no me lo dice”, completó sin vueltas sobre el cambio de actitud.

