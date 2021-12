La China Suárez compartió fotos con amigas y salió al cruce de una seguidora que dijo que las buscaba "para la foto": "Les pagué"

Después de la polémica que despertó la pelea que la China Suárez habría tenido con Zaira Nara y Paula Chaves, tras el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz se juntó con sus amigas de la infancia y compartió las imágenes en su Instagram. Sin embargo, un comentario hizo la que expareja de Benjamín Vicuña le responda con todo.

Eugenia había puesto una selfie que se tomó con sus amigas, muchas de ellas del colegio, en una divertida reunión que tuvieron. “Buscando amigas pa’ la foto”, puso una comentarista en su posteo… ¡y la respuesta no tardó en llegar!

“Les pagué”, ironizó, picante luego de que diera que hablar el alejamiento que habrían tenido sus “amigas famosas” tras la mediática controversia que tuvo con el cuñado de Zaira.

¿La China Suárez y un fuerte mensaje para Paula Chaves?

En su entrevista con Alejandro Fantino, la China Suárez respondió sin mencionar a Paula Chaves sobre la actitud de algunas que eran consideradas sus "amigas celebrities".

"¿Estabas esperando que te defrauden?", preguntó, y ella fue contestó contundente: "No, cuando alguien te defrauda es porque evidentemente no lo esperabas. No esperas que sea así. Que puedas pensar que hay amigos que te banquen más o menos es otra cosa. Pero tengo a mi mejor amiga Agus desde los dos años y sigo teniendo la misma gente hace mucho tiempo, y no me interesa hacer amigos nuevos".

Y Fantino le consultó por esta situación específica del Wanda Gate, y China respondió: "Sí, sobre todo públicamente. Creo que la gente se asusta porque tienen pánico que hablen mal de ellos. Y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amios los banco donde sea y cómo sea".

"¿No te esperabas alguna declarción pública que hicieron?", repreguntó el periodista. Entonces, la China aseguró: "No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real. Muchísimo más. Sí, sí. No era de mi círculo más ínimo por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos.

