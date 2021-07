China Suárez cambió radicalmente el look de sus cejas y fue furor: "No entiendo cómo no me hice esto antes"

Hace algunos días, China Suárez pasó por su peluquería de confianza y se animó a cambiarse el look. ¿Qué se hizo? Un balayage en tonos castaño claro y dorado que le quedó espectacular e iluminó su rostro. Sin embargo, acto seguido tuvo ganas de ir por más y a ese cambio de hairstyle le sumó una tendencia que aman las famosas más cancheras como María Becerra y Nicki Nicole. Sí, el laminado de cejas.

China se animó a probar el procedimiento semipermanente que se realiza sobre el vello de la ceja. El objetivo es que parezca peinada hacia arriba pero de manera semipermanente.

Muy feliz por el resultado, compartió varias fotos luciendo su nuevo look a través de sus stories de Instagram y le agradeció a Gimena Accardi por haberla incentivado al cambio. Un dato que no pasó desapercibido para sus seguidores ya que las actrices estuvieron distanciadas los últimos años pero meses atrás lograron acercarse nuevamente.

"No entiendo como no me hice esto antes. Sos todo, Gime. Gracias por el datazo", cerró.

¡Re diosa!