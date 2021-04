Chiche Gelblung reveló la charla que tuvo con Horacio Cabak tras su separación: "Él quiere volver, debe estar arrepentido"

A tres días de que se hiciera pública la escandalosa separación de Horacio Cabak, luego de que su mujer, Verónica Soldato, le contara a Ángel de Brito que descubrió mensajes de su marido con otras mujeres, Chiche Gelblung reveló la charla íntima que tuvo con su compañero de Polémica en el bar, sobre la crisis que transita con quien fue su pareja durante 27 años.

"A Horacio lo vi deprimido. No debe ser fácil, viene de salir de una enfermedad complicada, del covid. Es un golpe fuerte", comenzó diciendo el periodista, en nota con LAM.

"Yo en estos casos no doy consejos, pero le pregunté: '¿Vos querés arreglarlo?'. Si querés arreglarlo, lo vas a lograr... Él quiere volver, debe estar arrepentido". G-plus

Luego puntualizó en la conversación que tuvo con Cabak, detrás de cámara: "Yo le dije que, si el quiero arreglar el tema, lo puede arreglar. Es una decisión de él. Yo en estos casos no doy consejos, pero le pregunté: '¿Vos querés arreglarlo?'. Si querés arreglarlo, lo vas a lograr. Volver con la mujer, recomponer la relación. Pero no debe ser fácil porque avanzó mucho el tema. Él quiere volver, debe estar arrepentido".

Sin querer entrometerse demasiado en los asuntos íntimos de su compañero, Chiche agregó: "Yo no sé bien exactamente qué descubrieron, creo que cosas en el teléfono. Pero yo no doy consejos. Le pregunté si quería arreglarlo y me dijo que sí".