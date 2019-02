En Incorrectas tuvieron la palabra de Julieta Bal tras la polémica que se originó por haber participado del abucheo al elenco de Nuevamente juntos, que protagonizan Fede Bal, Carmen Barbieri y Santiago Bal, en los Estrella de Mar, cuando vieron que nadie de la obra fue a recibir su premio como Mejor Revista. Y el programa de Moria Casán también mostró los mensajes que el actor le mandó por WhatsApp a su hermana, indignado al verla participando del abucheo.

En el chat, cuya captura le envió Fede a su compañera Mica Viciconte (integrante del programa) para bajarle los decibeles a lo que había dicho Julieta sobre esos mensajes, se ve que el actor le envió el video casero que mostraba a su hermana abucheando, y le escribió: “A mí hay cosas que ya no me sorprenden en la vida. Pero tu falta de respeto no hacia mí, ni a mi laburo, sino a tu papá, es tan desagradable. Sólo espero que no te haya tomado la cámara. Un asco todo”. Y agregó en otro mensaje: “No lo llores cuando no esté, si no supiste respetarlo en vida”. Ese chat fue una semana después de que, como se ve en la misma imagen, el hijo de Carmen Barbieri saludara a Julieta por su cumpleaños.

Julieta: "Sentí ese instinto, eso salvaje que sale de uno, cuando bajé el dedo. Fue una cuestión instintiva porque casi toda la audiencia estaba abucheando y fue por el simple hecho de que nadie estaba recibiendo el premio, no por nada más ¿Tanto hice, tan grave fue esto?". G-plus

¿Qué dijo Julieta Bal sobre la polémica? “Sentí ese instinto, eso salvaje que sale de uno, cuando bajé el dedo (durante el abucheo). Fue una cuestión instintiva porque casi toda la audiencia estaba abucheando y fue por el simple hecho de que nadie estaba recibiendo el premio, no por nada más”, aseguró ella en el ciclo de América. “¿Tanto hice, tan grave fue esto?”, minimizó la novia de Roberto Peña.

“A Carmen y a mi papá los dejo afuera de esto. A Carmen por lo que digo siempre. Ella ha hecho todo por mí y por esta familia que intentó ser, por esta familia que intentó ser y no pudo ser. La amo profundamente”, aseguró la actriz. “Con mi viejo también. Tengo un gran respeto y un gran agradecimiento porque me dio la vida”, señaló, sobre su vínculo con Santiago Bal. “A mí me dolió el mensaje de Federico porque lo amo a mi hermano y me duele en el corazón”, aseveró Julieta Bal, sobre su polémica con Fede Bal.