Charlotte Caniggia pidió hacer el baile del caño en los súper duelos del Bailando: la reacción de Tinelli

El Súper Bailando tendrá como novedad este año “súper duelos” en el que los equipos se enfrentarán en “batallas” de dos contra dos hasta encontrar a los campeones de este año. Así Tinelli detalló cuáles son las condiciones y las jefas de coaches les terminaron contando que Charlotte Caniggia quiere hacer regresar el baile del caño a la pista de ShowMatch.

“¿Pueden hacer pole dance? Caño”, le preguntó Eugenia López Frugoni al conductor. “Sí, pueden. Siempre que traigan el caño de su casa. ¿Quién quiere hacer pole dance? Hay que tener huevos...”, comentó con humor el conductor, quien lanzó una risa al escuchar que era la hija de Mariana Nannis la que quería reflotar el ritmo más hot del programa.

¿Qué pueden hacer y qué no los participantes del Súper Bailando? “Karina, por ejemplo, puede cantar. Pueden hacer lo que quieran. Es un certamen de baile, les recuerdo, pero si quieren cantar y el jurado considera que está buenísimo, pueden cantar, cocinar, zapatear, jugar el tenis, al fútbol, hacer bricolage. No hay problema. Lo que no pueden es agregar bailarines porque es un duelo. Son dos contra dos”, pormenorizó.

¿Tendrá su revancha el caño? Charlotte Caniggia quiere traer de nuevo a ShowMatch el ritmo más caliente.