Para la salsa de tres Charlotte Caniggia sumará a su equipo a More Rial y la reciente madre ya comenzó a mostrar su fuerte personalidad. Sin embargo, en un móvil con Hay que ver durante los ensayos de ambas, la hija de Mariana Nannis huyó para no compartir una nota con la hija de Jorge Rial.

El notero del ciclo de José María Listorti y Denise Dumas cortó la nota con Charlotte para poder hablar con Morena, mientras se escuchaba que la primera no quería dar una nota junto a su compañera de danza: “No estamos peleadas, pero queremos dar una primicia y nos dijeron que no. Fue alguien del equipo”, aseguró More, dejando en claro que no había mala onda entre ellas.

Listorti: "¿Y quién es su manager? No es productor de ShowMatch, ni de Hay que ver, ni de Laflia. No sé por qué se mete en algo que no le incumbe". G-plus

“Se fue Charlotte”, comentó unos minutos después la hija del conductor de Intrusos, para terminar revelando que “Fabián llamó”, en relación al manager de la rubia. Molesto, Listorti no se calló: “¿Y quién es Fabián? No es productor de ShowMatch, ni de Hay que ver, ni de Laflia. No sé por qué se mete en algo que no le incumbe”.

“Igual Charlotte ya se fue y no va a volver”, aseguró la joven, pero el conductor siguió firme. “No quieren que aparezcan juntas como si fueran Lennon y McCartney. Son Charlotte Caniggia y More Rial”, lanzó, picante. “Este programa también es de Tinelli”, se quejó Denise, mientras Morena se mostraba desentendida del tema y dejaba atrás el incómodo momento para continuar la nota sola.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​