Charlotte Caniggia ninguneó a Pampita en medio de su conflicto: "Quizá le caigo mal, a mí no me cambia la vida"

Charlotte Caniggia hizo referencia al conflicto que protagonizó con Pampita en La Academia en el que le reclamó haberla confrontado tiempo atrás con Yanina Latorre en el programa que conduce, Pampita Online. La hija de Claudio Paul ninguneó su cruce con la modelo tras enterarse que no la quiso salvar en el último ritmo.

“Quien no te quiso salvar fue Pampita” le dijeron desde La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) y la joven respondió: “Era obvio, no le caigo muy bien a Pampita. Es parte de la vida supongo, quizás le caigo mal, no me cambia la vida su opinión, no es tan importante en mi vida”

Frente a esta disputa con la jurado de Showmatch, comenzaron a correr rumores acerca de una posible renuncia por parte de la hija de Mariana Nannis, y ella no lo descartó: “A veces siento que no lo paso muy bien acá, yo quiero venir a mi trabajo y pasarlo bien, estar feliz y contenta y quizás no me pasa eso este año”, dijo.

A pesar de expresar que no se toma personal el puntaje que le dio Pampita, Charlotte manifestó: “Nadie me valora, siento eso, ¿para qué estoy acá si no me valoran? Yo me re esfuerzo pero bueno, me duelen un poco algunas cuestiones. No quiero venir a un trabajo en el que todo el mundo me tire mierda”.