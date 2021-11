Charlotte Caniggia, ignorada por sus compañeros de MasterChef Celebrity 3: "Era obvio que no me iban a traer nada"

En su tercera semana en MasterChef Celebrity 3, Charlotte Caniggia no parece despertar la simparía entre sus compañeros, tal como lo demuestra un episodio que mostró cierta tensión con la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Este miércoles, Donato de Santis implementó un “desafío italiano” entre los participantes, y que los obligó a surtirse ampliamente en el mercado. Sin embargo, Charlotte olvidó buscar la harina, un ingrediente esencial para la masa de la piadina que le encargaron cocinar.

“Miro la receta, ¿y qué me está haciendo falta? La harina, una de las cosas más importantes”, dijo Charlotte en un corte de edición. “Chicos, si entran al mercado, ¿me traen una harina, porfa?”, les pidió Caniggia a Gastón Soffritti, Paula Pareto y Juariu.

CHARLOTTE CANIGGIA FUE IGNORADA POR SUS COMPAÑEROS DE MASTERCHEF CELEBRITY

En el medio de la recorrida del mercado, Charlotte se acercó a la puerta a recordarles a los gritos a sus compañeros que necesitaba harina, antes de que Santiago del Moro le recordara que no podía estar en ese lugar. “Andate de acá, no podés entrar”, le dijo el conductor.

Pese a las precauciones de Charlotte, a la salida del mercado ninguno de los tres participantes le trajo la harina, aunque sí se acordaron del pan rallado de les encargó Mery del Cerro. “Vuelven del mercado, y nadie me hizo caso. Me fui hasta allá a gritarles, y nada. Era obvio que no me iban a traer nada”, dijo Charlotte.

Finalmente, Mica Viciconte, que se había provisto más que bien de todos los ingredientes, le cedió un poco de harina a Charlotte. Curiosamente, la piadina de Caniggia sorprendió a los jurados, que la hicieron acreedora de la medalla de oro de la gala.