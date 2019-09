Charlotte Caniggia, gritos y corrida tras negarle una nota a la notera de LAM: "¡Qué densa! ¡Basta, ya está!"

Desde que desembarcó en el Súper Bailando 2019, el martes 27 fue la primera vez que Charlotte Caniggia (26) deslumbró al jurado con su performance y obtuvo el mejor puntaje del ritmo, videoclip, hasta el momento.

Sin embargo, su actuación tuvo lugar en una semana movilizante tras las escandalosas declaraciones de su mamá, Mariana Nannis (53), en el programa de Susana Giménez. Separada de Claudio Paul Caniggia (52), tras 30 años de matrimonio, la mediática contó que fue víctima de violencia de género y de reiteradas infidelidades. Además de exponer con crudeza que el exfutbolista le hizo "perder un embarazo por un paquete de cocaína", doce años atrás.

"No, no. ¡Qué densa! ¡Basta, ya está!", le dijo Charlotte a Maite, negándole la nota, sin detener el paso y enojada. G-plus

Luego de manifestar su tristeza por las internas familiares en ShowMatch, Charlotte protagonizó un momento de tensión con Maite Peñoñori, notera de Los Ángeles de la Mañana a la que le negó una nota, le gritó y se fue corriendo.

“Por favor, dos segundos, hiciste una nota recién. Dale, Charlotte, es parte del programa”, le dijo la cronista. Y Caniggia le contestó, molesta y acelerando el paso: "No, no. ¡Qué densa! ¡Basta, ya está!".

Indignada por la situación, Maite salió al aire en LAM, describió la inesperada escena y denunció públicamente a Fabián Esperón, representante de Charlotte, de maltratarla.

"Fue una situación horrible. Cuando ella sale al back, la agarra el programa de Listorti, que es de Laflia. Ella empieza a responder, bastante amable, hasta que se mete Fabián, desesperado y sin que Charlotte diga nada. 'No, si ella no quiere hablar, respétenla'. Ahí empezó el griterío. Él se la lleva a Charlotte y nosotros la empezamos a seguir por el back del estudio. Ella corre, sube la escalera y grita. Después baja por el ascensor, sale por la puerta principal y se va", relató la notera, molesta por la actitud de la hija de Marina Nannis.

"Fabián cuando me cruza a mí en el pasillo, se me acerca a prepotearme, a decirme que eramos unos maleducados. No me dejaba hablar, me gritaba", denunció la notera. G-plus

Luego arremetió sin vueltas contra su representante: "Fabián cuando me cruza a mí en el pasillo, se me acerca a prepotearme, a decirme que somos unos maleducados. No me dejaba hablar, me gritaba. Y yo le dije 'me estás maltratando. Yo siempre soy educada y quería preguntarle lo mismo que le preguntaron en el piso (de ShowMatch)'. Después él terminó dándole un móvil a Listorti, robando cámara. En un momento nuestro camarógrafo Juan se tuvo que meter porque él se me vino encima a prepotearme. Fue una situación horrible, incómoda".