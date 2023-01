Charlotte Caniggia anticipó El Hotel de los Famosos 2: "Quiero ganar plata, no amor"

La segunda temporada de El Hotel de los Famosos tendrá a Charlotte Caniggia como figura rutilante, y desde el lunes nueve de enero se podrá ver en el prime time de eltrece si logra repetir la hazaña de su mellizo, Alexander Caniggia, quien fue el primer campeón del reality

"Él ganó y tengo la varita un poquito alta, pero voy a hacer lo mejor que puedo para poder llegar a la final", aseguró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

-¿Cómo te ves para los desafíos físicos?

-Me veo bien porque me gusta correr, soy bastante ágil. Levantar cajas y eso no, pero en el tema deportivo me va bien.

Más sobre este tema José María Muscari mandó al frente a Charlotte Caniggia al hablar de su participación en El Hotel de los Famosos 2: "La he visto llorar porque no puede armar una cama"

-Después de los cruces en el pasado, pegaste buena onda con Marian Farjat.

-Sí, es re copada. Todos hasta ahora parecen buena onda, pero habrá que verlos.

-¿Cómo te ves para ser staff? Ya sea hacer las camas o preparar desayunos.

-Sí. Me gusta, soy bastante servicial. Me gusta limpiar, cocinar no tanto, pero hago de todo. No tengo problemas.

-¿Crees que algo de la convivencia te va a complicar?

-Las peleas y eso no me gustan. No me gusta la gente que hace conflictos. Me gusta la gente más tranquila, soy bastante tranquila, así que espero conseguir gente como yo en la casa.

Más sobre este tema Majo Martino y Locho fulminaron a Martín Salwe en vivo: "Le podemos arruinar la carrera"

-Tu hermano se enamoró en la casa. ¿Vos vas dispuesta a enamorarte?

-No. Yo no voy dispuesta a enamorarme, vengo a ganar. Quiero ganar plata. Amor no, y menos en un reality. No lo sé. Nunca digo nunca, pero no es mi idea.

"Yo no voy dispuesta a enamorarme, vengo a ganar. Quiero ganar plata. Amor no, y menos en un reality. No lo sé. Nunca digo nunca, pero no es mi idea". G-plus

-¿Tenés pensado qué hacer con el dinero si ganás?

-Viajo por el mundo.

CHARLOTTE CANIGGIA Y SU RELACIÓN CON AXEL, SU HERMANO MAYOR

-¿Cómo está la relación con tu hermano Axel?

-Él está en España y hace un par de años que no lo veo porque está un poco lejos. Pero voy a ir a visitarlo, y voy a ver a mi mamá también.

Más sobre este tema Axel Caniggia, el hermano "bajo perfil" de Charlotte y Axel, celebró el triunfo de Argentina en el Mundial

-¿Tenés relación con tus sobrinas?

-Las conozco, hace años que no las veo, pero ya me voy a reencontrar. Hay buena onda. Mi familia es bastante complicada, pero por ahora está todo tranquilo, por suerte.