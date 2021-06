Chantal Abad criticó la actitud de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity: "Fue una falta de respeto a sus compañeros"

Para analizar los últimos eventos en MasterChef Celebrity estuvo como invitada Chantal Abad, chef de Es por ahí e histórica cocinera de Morfi, en Intrusos. Allí fue con todo contra Alex Caniggia, uno de los famosos más polémicos de esta segunda temporada.

“No, lo de de Alex no amerita ni análisis”, arrancó diciendo. “No probé sus platos, pero yo vi esa calabaza rellena con todo eso adentro que parecía metido con tanta mala onda. En lo personal me pareció una falta de respeto hacia el resto de los compañeros que, quieras o no, con ayuda o sin ella, se están esmerando”, aseveró la pastelera.

“A Alex no le importa nada”, señaló, e incluso se mostró sorprendida por lo lejos que llegó en la competencia por las cualidades culinarias que ella pudo notar del mediático. “Me recontra llamó la atención que llegue a esa instancia. Pero no te voy a negar que, aunque gastronómicamente me parecía cualquier cosa, a mí me hacía reír”, señaló Chantal Abad sobre el rol que tuvo Alex Caniggia en MasterChef Celebrity.

