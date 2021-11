Chano y un tierno gesto con un fan que no logró saludarlo en el hotel: "Te invito a la prueba de sonido"

Muy feliz y agradecido por haber vuelto a los escenarios, Chano Charpentier se conmovió ante un mensaje que le mandó un de sus mayores fanáticos. Y lejos de darle la espalda, además de contestarle le hizo una invitación súper especial.

"Chano, estoy un poco triste, te vi tocar en Rosario pero debido a mi trabajo no pude ir a saludarte al hotel y no se cuándo vas a volver. Escucho tu música desde 2012 y me acompañó casi toda la vida, espero poder saludarte como mucha gente lo hizo ese fin de semana. Te quiero", le mandó su seguidor vía Twitter.

Al leer el tweet, el cantante le contestó con ternura y hasta lo siguió en la red social para seguir hablando por mensaje directo.

"Te invito a la prueba de sonido del Luna Park. Te sigo, mandame un mensaje directo", le dijo, muy amoroso.

Chano volvió a los escenarios tras haber estado internado por el balazo que recibió de parte de un policía en un confuso episodio policial. Y aunque se siente mucho mejor, aún sigue en recuperación por sus adicciones.