Celina Rucci, muy picante contra Pampita tras la presentación de su novio: "Está todo fríamente calculado"

El fin de semana, Pampita visitó PH Podemos Hablar y se quejó de las críticas que recibió por mostrarse enamorada junto a su nuevo novio, Mariano Balcarce, a quien ya le presentó a sus hijos Bautista (10), Beltrán (6) y Benicio (4).

“Juzgan, juzgan mucho. ‘¡Ay, qué rápido!’, ‘¡Ay, que no se qué!’, ‘¡Ay, qué pobres los hijos!’. ¡Pobres hijos, nada! Mis hijos están felices de verme con una sonrisa de oreja a oreja. Lo único que les importa es que yo sea muy, muy, muy feliz. Como a mí me importa la felicidad de ellos. No pueden estar más contentos de ver a su mamá feliz. No hay tiempos para el amor. Si te llega, te llega. Punto. Y llega cuando tiene que llegar. No está en nosotros elegir cuando llega”, aseguró la top.

El lunes, en Incorrectas debatieron sobre sus palabras y Celina Rucci se mostró muy picante con Pampita, quien horas más tarde debutaría con Pampita Online en Net Tv.

“Lo que me causa gracia siempre de esta mujer hermosa es que cada vez que tiene un proyecto, como hoy que empieza su programa, arma todo el escándalo, presenta a un novio. Está todo fríamente calculado, chicos. ¿Piensa que somos tontos lo que vemos esto?”, lanzó Celina, súper filosa sobre el momento en que la flamante pareja anunció su noviazgo.