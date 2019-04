El 13 de octubre de 2016, la dulce espera de Celeste Cid (35) llegaba a su final con el nacimiento de Antón, fruto de su amor con Michel Noher (35), actor con quien actualmente está separada.

Transitando una nueva experiencia en la maternidad, dado que su primogénito, André Horvilleur (14), ya es un adolescente, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram una reflexión sobre la lactancia y el acuerdo especial que hizo con su bebé para dejar de darle el pecho y que no sea complejo para ninguno de los dos.

"En 12 días este bebito cumple 2 años y medio: 13 de abril. El mismo día que pusimos como último día de lactancia (‘adiosh teta’, en idioma bebé️). Hicimos una listita para ir llevando la cuenta y la pegamos en la heladera. Cuando hay alguna duda, vamos y charlamos sobre esto. Sin ‘sufrimientos’ ni dramas. Hicimos un acuerdo los dos. Toda madre que haya pasado o esté pasando por esta etapa, sabe la inmensa tarea que es, más cuando se trabaja, más cuando muchas de las horas de la noche son sin dormir. A todas esas mujeres las quiero abrazar muy profundo. Por el cuidado, por el amor y la perseverancia. He oído una cantidad de cosas acerca de la lactancia (mención aparte a las opiniones, esto es un párrafo de mil vidas) y la realidad es que todas sabemos en lo profundo qué es lo mejor para nosotras y para nuestros niños. Y cuando sabemos que no sabemos, poder buscar esa ayuda que nos oriente y nos saque a flote. Y aquí quiero agradecer a mis dos hadas salvadoras por la contención y el amor ATR (a todo ritmo) a toda hora, día y noche, @paolalactancia y @mamasabebien, Pao y Luisi. Mujeres, nos quiero mucho. A las amigas, a las abuelas, a aquellos hombres que comprenden lo importante de las prioridades y acompañan (vaya trabajo saber acompañar) todos somos parte de una cadena, donde una de las partes falle, se altera todo lo demás. Es importante saber escuchar, y sobre todo respetar, no ir por la vida -siento- dando opiniones y consejos, porque cada caso es particular y allí está la clave, quizá allí donde alguien emita un consejo, mejor entraría un abrazo o un ‘anda a descansar un rato que yo lo/a cuido’. Mucho amor a todas las mamás valientes y mucha admiración”, expresó Celeste, el 1 de abril, tachando los poquitos días que le quedan por delante a ella y Antón vinculados a la lactancia materna.