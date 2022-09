Cathy Fulop llamó en plena nota a Oriana Sabatini por el rumor de embarazo: "Yo también temblé, pero es imposible"

El llamativo festejo de Paulo Dybala, tras convertir un gol en el partido de la Roma contra Empoli, abrió paso al rumor de embarazo de Oriana Sabatini. El futbolista se chupó el dedo y la propia Catherine Fulop se sacó la duda llamando a su hija en plena nota con Intrusos.

Primero, Fulop reaccionó con sorpresa al ser consultada por el notero Gonzalo Vázquez por la versión de que Oriana estaría esperando un bebé. Después hizo una videollamada con su hija.

LA REACCIÓN DE CATHY FULOP TRAS EL RUMOR DE EMBARAZO DE ORIANA

Notero: -¿Vas a ser abuela?

Cathy Fulop: -No, por ahora no. ¡¿Por qué?! ¡Dime!

Notero: -¿Viste el festejo de Paulo? Metió un golazo y se chupó el dedo…

"No, yo temblé. A mí también se me llenó un poquito el culo de preguntas, pero no. Imposible. No. Es una seña como de mate", dijo Oriana. G-plus

Fulop: -Creo que es por uno de los compañeros. Porque justo fue a abrazar a uno de los compañeros... Sí me extraño que no haya el gesto de la máscara.

Notero: -¿Se lo preguntaste a Oriana?

Fulop: -No, sabés que no le pregunté, porque dije 'fue por el compañero'. Pero me acabás de avivar y ya le voy a preguntar.

CATHY FULOP LLAMÓ EN PLENO MÓVIL A ORIANA POR EL RUMOR DE EMBARAZO

Celular en mano, Cathy Fulop llamó a su hija a Italia y le preguntó por el singular festejo de Dybala, que dio paso al rumor de dulce espera.

"Ori, me están haciendo una nota, porque ayer Paulo cuando festejó el gol hizo así (se chupa el dedo)", le comentó Catherine a la cantante.

Con contundencia, Oriana respondió: "¡Ay, los amo! Pero, no, yo temblé. A mí también se me llenó un poquito el culo de preguntas, pero no. Imposible. No. Es una seña como de mate".

Feliz con la idea de abuelazgo, Cathy concluyó: "Ay, qué desilusión".