Catherine Fulop contó una dramática situación de abuso: "Tenía 19 años y un conocido me quiso violar"

En un momento en el que las denuncias de acoso y abusos sexuales comenzaron a visibilizarse con mayor fuerza y a ser oídas, Catherine Fulop (54) relató una dramática situación que vivió en Venezuela, en la que un hombre intentó violarla.

"EMPEZANDO MI CARRERA, UN CONOCIDO ME QUISO VIOLAR. YO TENÍA 19 AÑOS Y ÉL ME IBA A ACOMPAÑAR A UN CASTING. ME SUBO A SU AUTO Y AHÍ LA PIFIÉ". G-plus

"¿Has vivido situaciones desagradables?", le preguntó Pamela David a la actriz, en su programa Pamela a la tarde. Y ella contó un estremecedor hecho: "Sí, a mí me pasó. En el medio no, fue empezando mi carrera, con alguien conocido que me quiso violar. Fue hace muchos años. Tenía 19 años, iba a la universidad y tenía mi auto. ¡¿No sé cómo me agarró de tonta?! Me llevó a un hotel. Era una persona conocida, del club al que yo iba, que me iba a acompañar a un casting. Me subo a su auto y ahí pifié", comenzó diciendo Cathy, evocando ese doloroso momento.

Luego, prosiguió: "Fuimos a un canal de televisión y en frente hay un hotel alojamiento. Nunca había ido a ese canal, ni a ese hotel. Cuando él entra el auto, me di cuenta de que era raro. Pero él me dijo que ahí me iba a cambiar y me iban a maquillar para el casting. Yo percibía algo, forcejeé con él y saca un arma que me lo pone en la cabeza, y me dice: '¿Qué son cinco minutos para ti?'. 'Es mi vida, así que matame. Matame ya'. Yo decía: 'Pobrecita mi mamá, mi papá, que me van a encontrar en la calle, en una zanja, muerta'. Pensaba que me iba a matar. Yo me sentía una idiota porque siempre me cuidé mucho. Mi mamá siempre me decía que me cuide. Entonces me sentía culpable de estar en esa situación".

"Fuimos a un canal de televisión y en frente hay un hotel. Cuando él entra el auto en el hotel, me di cuenta de que era raro. Forcejeamos y saca un arma que me lo pone en la cabeza...". G-plus

Recordando todos los detalles, Fulop contó cómo logró escapar del abuso de esa persona, a quien nunca más volvió a ver: "No sé cómo zafé. Yo empecé a hablarle bien, a decirle: 'Yo te conozco'. Ahí él empezó a reaccionar. Era 'la mato o esto tenía que terminar bien'. Yo le decía: 'Eres agradable, me encantas'. ¡Mentira! Él se fue furioso al baño, hizo lo que tenía que hacer. Destendió la cama, estaba rabioso. Y yo dura. Me decía: 'Sacate los zapatos'. Me tiraba contra a cama, me ponía la pistola. Pero yo parecía una roca. Esto es lo que recuerdo de un hecho terrible que me pasó. Después de ese episodio nunca más lo vi".