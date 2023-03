El Carpintero de Bienvenidos a bordo presenta a su familia: el romance con su novia y el nacimiento de su hijo

Nahuel López Matheu, más conocido como El Caripintero de Bienvenidos a bordo, que ganó popularidad tras su paso por el ciclo de juegos, presentó a su novia Natalia y a su primer hijo juntos, Ciro Beltrán.

El joven contó que conoció a su pareja cuando viajó de vacaciones con amigos a San Bernardo. Vivieron un finde de puro amor, pero ambos estaban superando a sus exparejas, ya que se habían separado hace poco.

Tras esos días juntos, no volvieron a verse, pero siguieron hablando por redes sociales. Hace tres años, se reencontraron y, a partir de ese momento, no se separaron más. Hoy por hoy, tienen un hijo, el pequeño Ciro, con quien viven en Zona Sur.

Muy feliz por su presente, comenta que su popularidad no afectó su vínculo, ya que él sigue teniendo los pies en la tierra. "Yo siempre tuve presente mis raíces, la cuidé a ella, a mi familia, mantengo mis amigos de toda la vida, también sigo yendo al mismo gimnasio", expresó en diálogo con Teleshow.

EL CARPINTERO DE BIENVENIDOS A BORDO SE EMOCIONÓ AL RECORDAR EL NACIMIENTO DE CIRO BELTRÁN

El joven contó que trabaja de lunes a sábados hasta las seis de la tarde y también entrena, pero está más que presente en la vida de su hijo. Y aunque está cansado, disfruta a pleno de su vida en familia.

“Muchos me dicen que tengo que descansar, pero llevo un ritmo de vida que me gusta, si no lo disfrutara no lo haría...".

"Mi hijo me cambió la vida, todavía me cuesta expresar en palabras lo que sentí al verlo por primera vez. Es mi hijo”, cerró el joven de 33 años, remarcando ser padre es hermoso, pero que hay que "estar preparado y con energías" para dar lo mejor de uno mismo.