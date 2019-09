Carolina Molinari acusó a Axel por discriminación: "Le envié un mensaje por WhatsApp y no me contestó"

Axel se encuentra en el ojo de la tormenta luego del incómodo momento que protagonizó con Tini Stoessel y la fuerte acusación de la panelista Paula Galloni por una situación de acoso laboral, cuando la periodista tenía 19 años.

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, la modelo Carolina Molinari recordó una desagradable situación que vivió con el cantante, hace casi 15 años. “Hice un casting para hacer un videoclip de Axel (Yo quiero ser) y quedé elegida. Empezamos a grabar el video, yo tenía que estar parada y el atrás mío cantándome al oído", comenzó la mujer, que ya había relatado lo sucedido el año pasado en Hay que ver, donde trabaja como panelista.

"Cuando el año pasado conté que me había echado de un videoclip por mi estatura puso un tweet re agresivo tratándome de 'buscafama' y 'mentirosa'. Averigué su WhatsApp y le escribí". G-plus

"En un momento me dijeron 'bueno sacate los zapatos', después 'bueno sacate las ojotitas'. Viene el director y me dice 'hay un problema', '¿cuál es el problema?', 'Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)'. Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije 'no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien'”, continuó Molinari, que afirmó que la echaron y nunca le pagaron.

Además, Carolina recordó la reacción de Axel cuando relató por primera vez lo sucedido, en octubre de 2018. “Puso un tweet re agresivo, ‘buscafama’, ‘mentirosa’. Dijé ‘qué raro que ponga eso porque esto pasó y lo vivimos’”, añadió la modelo, en referencia al fuerte mensaje que publicó el cantante: "Las boludeces que hay que leer a veces... Ja, ja, ja... no sé si reír o llorar de lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama".

