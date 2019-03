Carmen Barbieri (63) reveló que tiene un millonario pretendiente. La capocómica reveló que comenzó una relación por WhatsApp con un empresario millonario llamado Andrés, ¡a quien sólo conoce por fotos y que ya planea regalarle un auto!

“No lo tengo el auto todavía… No lo conozco al hombre, hablamos por WhatsApp y me encuentro en Nueva York con él. Viajo el 12 de marzo, llego el 13, vamos a ver un musical y cenamos en un lugar maravilloso de allá”, comenzó Carmen, en un móvil desde Mar del Plata para Intrusos.

"Yo voy a un hotel en Nueva York y él tiene casa allá. Tiene casa en Nueva York y en Miami, es un señor de dinero". G-plus

“No es de este ambiente y no lo conozco. Lo conozco en fotos, lo conozco por WhatsApp. Me lo presentó mi amiga Penca, pero es todo por teléfono. Y vi fotos de él. Es un señor grande, no viejo, grande. De cincuenta y pico de años”, agregó sobre la identidad de su pretendiente.

"Quiere ir conmigo a una joyería en Nueva York porque sabe que me gustan las alhajas, porque quiere regalarme algo". G-plus

“Nos vamos a encontrar en Nueva York. Él tiene que ir a Nueva Jersey el 11 y 12. Y el 13 nos encontramos en Nueva York para pasear. Este señor es amigo de muchos amigos míos. Muy amigo. Primero averigüé quién es. Yo voy a un hotel y él tiene casa allá. Tiene casa en Nueva York, en Miami, es un señor de dinero. Somos amigos, nada más. Por ahora”, continuó, ilusionada.

“Es un fan mío desde hace muchos años. Me dijeron que es un tipazo, que me va a encantar. Después les cuento cómo me fue. Se llama Andrés. Quiere ir conmigo a una joyería porque sabe que me gustan las alhajas, porque quiere regalarme algo”, completó sobre la incipiente historia.