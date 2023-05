Carmen Barbieri reveló las secuelas que le quedaron tras su dura internación: "No me reconozco la voz"

Carmen Barbieri reveló en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) el estado actual de sus cuerdas vocales tras su dura internación.

“Estuve casi dos meses internada y por el tema de la intubación te queda una voz rara pero no te lastiman las cuerdas vocales”, recordó la conductora.

Luego, agregó: “Después de la internación me fui a hacer ver porque quedé con otra voz, tardé un año en recuperar mi voz, la recuperé, pero no podía cantar”.

“Cuando fui a un foniatra me metieron una camarita y me vieron las cuerdas, están irritadas pero no están lastimadas”, aclaró entonces la mamá de Federico Bal.

Al final, Carmen explicó: “Tres veces me intubaron a mi eh. Mi voz todavía no es la misma, podría volver a cantar si tomara clases de canto pero no tengo tiempo”.

CARMEN BARBIERI SE SINCERÓ SOBRE SU VOZ AL ESCUCHAR MAÑANÍSIMA

“Mañanísima está cantada por mí y no me reconozco la voz, para esa canción hice mucho esfuerzo para poder sacar algo de voz”.