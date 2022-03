Carmen Barbieri se quebró en su profundo pedido de disculpas a la comunidad LGBTIQ: "Estoy tan triste; tengo que aprender"

Luego de ser blanco de duras críticas, Carmen Barbieri miró a cámara y pidió sinceras disculpas a la comunidad LGBTIQ, tras la repercusión que tuvo su nota con Amalia Granata sobre las personas trans.

"Estoy tan triste. No estoy haciendo un personaje. Si mis amigos, amigas trans, chicos, chicas, chiques, los que me conocen bien, saben que si me equivoco pido disculpas… Tengo que aprender", comenzó diciendo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Estoy tan triste. Si mis amigos, amigas trans, chicos, chicas, chiques, los que me conocen bien, saben que si me equivoco pido disculpas… Tengo que aprender". G-plus

"Estoy cambiando el humor y mi forma de ser y de tratar. Hace tiempo que soy amiga y pertenezco a la comunidad gay, aunque no sea gay, porque desde chica luché y ayudé a los logros que alcanzaron", continuó Carmen, que fue muy cuestionada en redes por su entrevista a Granata, donde la diputada aseguró que las personas trans tienen privilegios.

Sensibilizada y al borde del llanto, Barbieri continuó con su mea culpa: "El otro día dije que algunas chicas trans consiguen trabajos. Pero yo hice una pregunta. Mi invitada era Amalia Granata. Y algunas chicas le pusieron un tono diferente a lo que yo dije. Yo preguntaba. No afirmé. Dentro de mi ignorancia hablé de sueldo y debí decir subsidio".

"Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información. Mil disculpas". G-plus

"Al otro día quise pedir disculpas por lo que dije, pero me dijeron que no era necesario hacerlo al aire. Hoy, hablando (con producción), decidí hacer algo y hablar del tema. Quiero que vengan acá, al programa, todas las chicas trans para que promocionen sus shows, sus actos… Me siento parte de la comunidad", reflexionó la conductora, sin contener las lágrimas.

CARMEN BARBIERI TAMBIÉN PIDIÓ DISCULPAS EN REDES

"Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información. Mil disculpas", fueron las palabras con las que Carmen Barbieri anunció en Twitter su pedido de disculpas.

El descargo en su red: "Por algunos comentarios que leí en las redes sociales hacia mi persona, siento la necesidad de escribir unas palabras. Respeto, admiro y apoyo a toda la comunidad LGBTIQ y me apena sentir que se pudo malinterpretar algo que dije en mi programa de las mañanas".

"Soy una mujer que siempre levantó la bandera del orgullo y apoyó su lucha. De corazón, pido disculpas si dije algo que les ofendió. Tal vez fue por desinformación, por una pregunta que pudo malinterpretarse, da igual. Les pido disculpas. Tengamos más amor y más diálogo entre todos, de eso se trata", expresó Barbieri, apenada.