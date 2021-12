Picante crítica de Carmen Barbieri sobre el look de Flor Vigna: "Todavía no encontró el camino"

Carmen Barbieri fue picante al hablar de Flor Vigna y sus looks en Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine) tras ver las fotos del backstage de su recital junto a Luciano Castro.

“Hay una cosa que yo cambiaría eh, el tema de la ropa de ella, no la está pegando todavía”, dijo la conductora de la emisión matutina de Ciudad Magazine.

Al final, Carmen reflexionó acerca del estilo de Vigna: “Me parece que no es su look, los colores, todavía no encontró el camino. Ya lo va a encontrar porque ella es muy talentosa”.

PAMPITO NO BANCA LA CARRERA DE CANTANTE DE FLOR VIGNA

Pampito opinó acerca de la carrera como cantante de Flor Vigna luego de que Estefi Berardi contara en Mañanísima que ella no quiere ir al programa por las críticas del periodista.

“Dijo Flor que va a venir cuando Pampito la deje de criticar”, expresó la panelista y el periodista respondió: “Yo no la critico”.

"La vi en todo lo que hizo y la rompió todos los años. Ahora, la veo cantando y no me gusta". G-plus

“La vi en todo lo que hizo, en el teatro con Pedro Alfonso, después con Nico Vázquez y me encantó, en el bailando la rompió todos los años. Ahora, la veo cantando y no me gusta”, se sinceró Pampito.