Carmen Barbieri opinó sin filtros al ver a Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?: "Es otra cara, ella es la máscara"

La participación de Wanda Nara en el primer programa de ¿Quién es la máscara? no pasó inadvertida, no solo por sus picantes chicanas con Karina La Princesita: a Carmen Barbieri le llamó la atención su imagen y opinó sin filtros.

La conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) sorprendió a sus panelistas, Estefi Berardi y Pampito, con sus filosos comentarios sobre el rostro de la empresaria, a quien notó cambiada.

CARMEN BARBIERI OPINÓ SIN FILTROS DE WANDA NARA

Estefi Berardi: -Wanda estaba muy divertida.

Pampito: -A mí el jurado me pareció sobreactuado.

"Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro". G-plus

Carmen Barbieri: -¡Mirá qué linda, Wanda! Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro. No es la misma de antes.

Pampito: -Te va a hacer juicio.

Estefi: -¡Carmen!

Carmen: -Chicos, ¿ustedes vieron las fotos de Wanda Nara antes de casarse, acá en la Argentina?

Estefi: -Está maquillada. Yo con maquillaje también cambio. Me ves cuando llego y soy un monstruo.

Carmen: -Pero no así. Tiene una nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos. Está divina así.