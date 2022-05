Carmen Barbieri opinó del exabrupto de Denise Dumas sobre la vida íntima de Santiago Bal: "Me muero de risa"

Con el humor que la caracteriza, Carmen Barbieri se hizo eco del exabrupto de Denise Dumas en Flor de Equipo y le respondió con buena onda en Mañanísma.

La conductora de Telefe no sabía que tenía el micrófono abierto y opinó sin filtros del romance clandestino que Santiago Bal tuvo con Ayelén Paleo, cuando era pareja de Barbieri. Sin embargo, a Carmen le causó gracia la metida de pata de Denise y se rio.

Más sobre este tema Denise Dumas no sabía que tenía el micrófono abierto y habló sin filtro del affaire de Santiago Bal con Ayelén Paleo

"Se habían ido al corte con Flor de Equipo, cuando vuelven, aparecen las letras del programa y se escuchó lo que estaban hablando. Te nombraron a vos. Cayeron varios", le dijo Estefi Barbieri a la conductora de Mañanísma.

"No ensucien a un hombre que ya no está. No es verdad", bromeó Carmen, luego de oír a Denise hablando de la historia de Santiago Bal con Ayelén Paleo. G-plus

"¿Estaban chusmeando?", retrucó la capocómica. Y chicaneó a sus compañeros de trabajo: "¿Lo sonidistas lo hace a propósito para que se escuche lo que estamos hablando?".

Tras escuchar en reiteradas oportunidades los picantes comentarios de Denise Dumas, Carmen Barbieri bromeó: "No ensucien a un hombre que ya no está. No es verdad".

"Me encantó. ¡Cómo me gustan estas cosas! Me muero de risa y de amor", concluyó la conductora, buena onda con Dumas. G-plus

"Me encantó. ¡Cómo me gustan estas cosas! Me muero de risa y de amor", concluyó la conductora, buena onda con su colega.

LA METIDA DE PATA DE DENISE DUMAS

A las 11.29 horas del jueves, el programa que antecede a Flor de Equipo llegó a su final y en el pase con Denise Dumas se escuchó la opinión sin filtro de la conductora sobre el affaire que tuvo Santiago Bal con Ayelén Paleo ¡porque no sabía que tenía el micrófono abierto!

Más sobre este tema Carmen Barbieri arremetió sin filtros contra Jorge Rial: "No está vigente, está totalmente desaparecido"

"Paola Miranda, es toda la época de Santiago Bal, que se garch... a Ailén. A coso (Ayelén Paleo)", dijo la conductora, picante, en una charla en off con el panelista Paulo Kablan.

Acto seguido, Denise se dirigió a otros compañeros de trabajo, hasta que fue advertida de que sus palabras estaban saliendo al aire: "Buen día, ¿están atorados con una medialuna?".

"¿El Chino? Ah, Chino", expresó Dumas, con un tono de voz menos jocoso y llamándose a silencio.