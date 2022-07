Carmen Barbieri cruzó a pura ironía a Karina Mazzocco: "Gracias por no hablar más de mí, sos un ángel"

Carmen Barbieri hizo un comentario picantísimo en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) sobre Karina Mazzocco tras su cruce por el informe que dieron en su programa sobre su supuesta hermana.

“Ayer Karina Mazzocco no habló de vos, no quería, le pidieron y ella dijo que no”, contó Pampito y entonces la conductora comentó: “Ay que suerte, yo pedí que me dejaran un poco en paz, bueno gracias Karina por no hablar más de mí, sos un ángel, una divina”.

“Yo no le dedico el programa a Mazzocco, no está en nuestra rutina del día porque por suerte no le pasa nada malo ni extraño como para hablar; está bien que no hable, espero que por un tiempo no hable”, agregó Carmen y al final bromeó picante: “Nunca estuvo y nunca estarás”.

Cabe recordar que tras conocerse esta información, la mamá de Fede Bal se puso a disposición total de Alicia, su supuesta hermana, y tras realizarse un ADN descubrieron que no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo que las una.

El resultado lo dieron a conocer en vivo en Mañanísima y Karina fue súper crítica con Carmen por cómo lo hizo: “Al fin se ha llegado a un resultado, me dijeron que ha hecho realmente un show fantástico con esta situación”.

LA TEORÍA DE ESTEFI BERARDI SOBRE POR QUÉ KARINA MAZZOCCO NO QUISO HABLAR MÁS DE CARMEN BARBIERI

Estefi Berardi lanzó en la emisión matutina de Ciudad Magazine una teoría de por qué Karina Mazzocco no quiso hablar más de Carmen Barbieri en su programa, A la Tarde.

“Quizás se asustó”, dijo la panelista y la conductora de Mañanísima le respondió: “¡Qué se va a asustar! Está todo bien, estoy tranquila, agradecida porque gracias a que en su programa dieron esta información yo me hice el ADN”.

“Ahora encontraron una supuesta hija de Ricky Maravilla, a ver si alguno les da porque hasta ahora es cualquier cosa”, finalizó súper crítica Estefi sobre otro de los informes que dieron en la emisión de América.