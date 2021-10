Carmen Barbieri contó que recibió una de las fotos que China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi: "Está sin ropa"

Carmen Barbieri reveló que recibió unas fotos calientes de la China Suárez, las mismas que le habría enviado a Mauro Icardi. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la conductora contó que alguien desconocido le envió las imágenes de la actriz y le explicaron que fueron las que le habría mandó al futbolista del PSG.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’ que la China le había mandado a Icardi”, detalló la mamá de Fede Bal.

Luego, Carmen dio más detalles de la imagen hot que le enviáron de Eugenia Suárez: “Me llegó una que está en la cama de espalda, un cuerpo mi amor esa mujer, qué bella. Que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto, estoy segura que algo encontró para que haya crisis, no sé si están separados”.