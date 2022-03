Carmen Barbieri contó la reacción de Fede Bal tras su fuerte cruce con Jorge Rial: "Me dijo '¿hacía falta contestarle?'"

Luego de que Carmen Barbieri contara que Jorge Rial la "echó elegantemente de América". El conductor no se quedó atrás y arremetió durísimo, al afirmar que él la salvó de ir presa por una deuda millonaria que tenía con la AFIP.

En ese marco, la conductora de Mañanísima (lunes a viernesa a las 10 hs por Ciudad Magazine) contó la reacción que tuvo Fede Bal al ver el hostil enfrentamiento con Rial. "Fede me llamó, y me dijo '¿hacía falta contestarle a Rial?'", reveló Carmen, en un móvil con Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas por eltrece).

Bajándole el tono al cruce con Jorge, Barbieri agregó: "Hay que entender que ahora Rial está pasando un momento bravo. Se separó. Lo entiendo".

CARMEN BARBIERI DESAFIÓ EN VIVO A JORGE RIAL

El martes, Carmen Barbieri le respondió duro a Jorge Rial, quien 24 horas atrás expuso que supuestamente la salvó de ir presa por una deuda millonaria que tenía con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

"Evité que fuera presa por evasión de impuestos", sentenció el conductor, furioso con la conductora de Mañanísima por contar que él la echó de América.

Sin pelos en la lengua, Barbieri utilizó su programa para responderle desafiante a Jorge: "Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'".

Acto seguido, Carmen explicó por qué Rial dijo que evitó que vaya presa: "No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa".

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.