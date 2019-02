Desde que comenzó la temporada teatral en Mar del Plata, la prensa está atenta a un posible encuentro de Fede Bal y su famosa mamá, Carmen Barbieri, con sus enemigas públicas, Nazarena y Barbie Vélez. Las dos familias están enfrentadísimas desde la polémica separación de los jóvenes y la pelea se reavivó al coincidir todos en La Feliz con sus respectivas obras.

Finalmente, el jueves por la noche Carmen asistió a la fiesta que la revista Gente organizó en Mardel, en el hotel Costa Galana, y coincidió con la presencia de Nazarena y Barbie. Fede, una vez más, prefirió ausentarse del evento para evitar cruces incómodos.

Según contó Sebastián "Pampito" Perello Aciar en Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs por Ciudad Magazine), Barbieri hizo un pedido a la producción de la fiesta a raíz de la presencia de su exnuera y su mamá.

“Carmen Barbieri no estuvo cuando sacaron la foto de tapa porque estaban Nazarena y Barbie. Cuando Carmen se entera, pidió por favor sacarse la foto en el momento de los looks para no tener que cruzarse con ellas”, contó el periodista al revelar que la capocómica será agregada de forma digital en la portada.

"Carmen Barbieri no estuvo cuando sacaron la foto de tapa porque estaban Nazarena y Barbie. Cuando ella se entera, pidió por favor sacarse la foto en el momento de los looks para no tener que cruzarse con ellas" G-plus

Más tarde, Flor de la Ve, que también estuvo invitada a la fiesta, contó más detalles de la tensión que se vivió en ese momento: “Cuando voy a hacer la foto de tapa me encuentro en el ascensor con Carmen, pero ella bajó en el lobby. Le digo que tenemos que ir a sacarnos la foto de tapa, ella me dice que ya la hizo y se fue como huyendo. En el momento no entendí qué pasaba”.

"Cuando estamos ubicándonos en la foto de tapa, empiezan a nombrar a las famosas y ahí me di cuenta que estaban Nazarena y Barbie. Entonces entendí lo de Carmen”.

Luego, le consultaron a Flor si Nazarena y Barbie la saludaron ya que este verano también protagonizaron un fuerte cruce mediático. Con ironía, la conductora reveló: “No, nos saludamos porque ni nos cruzamos. Nos vimos en la foto pero ellas se acomodaron atrás mío. Y yo la verdad que nunca me di vuelta porque siempre miro para adelante”.