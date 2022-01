Carmen Barbieri bancó a Susana Giménez tras su fuerte enojo con Mazzocco: "Karina se está poniendo en contra a mucha gente"

Carmen Barbieri tomó firme partido por Susana Giménez y arremetió picante contra Karina Mazzocco, luego de que la conductora de A la tarde, junto a Luis Ventura, contaran que la diva habría tenido un acercamiento con su ex Jorge Rama.

Furiosa, Susana se comunicó con Ventura, negó la versión y cuestionó a Mazzocco por el modo en el que habla de sus colegas. "No me gusta que te dediques a esto", enfatizó, indignada.

Al tanto del entredicho, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) apoyó a la diva. "Es la primera vez que la escucho a Susana enojada. Ella al aire minimiza todo cuando se enoja, esta vez no", empezó diciendo Barbieri.

"Estoy de acuerdo con Susana. Mazzocco se está poniendo en contra a mucha gente del ambiente por esas cosas que dice, que comenta...". G-plus

"Susana dijo 'no me gusta el conventillo'. Y le dijo una cosa muy cierta a Mazzocco, 'no hagas este programa. No te pelees con tus amigas ni con los compañeros'. Estoy de acuerdo con Susana", agregó Carmen.

Recordando su cruce con Karina Mazzocco a fines de 2021, Carmen subrayó: "Mazzocco se está poniendo en contra a mucha gente del ambiente. Es una chica muy querida por el público y por nosotros, pero por esas cosas que dice, que comenta...".

"A mí una vez me dedicó 8 minutos, cuando yo tuve un exabrupto acá, porque la injusticia me saca. Fue muy dura. Me enseñó a hablar, a trabajar". G-plus

"A mí una vez me dedicó 8 minutos, cuando yo tuve un exabrupto acá, porque la injusticia me saca. Fue muy dura. Me enseñó a hablar, a trabajar", expuso la conductora.

Y concluyó, picante: "Yo no soy amiga de ella, pero la respeto... Ella está siendo así con mucha gente. Tiene razón Susana".

IRÓNICA REACCIÓN DE KARINA MAZZOCCO TRAS EL ENOJO DE SUSANA

Luego del momento tenso con Susana Giménez en A la tarde, Luis Ventura chicaneó a Karina Mazzocco: "Todo por tu culpa, Mazzocco".

Y Karina reaccionó muy irónica: "¡Todo por mi culpa! Igual me quedé preocupada cuando dijo ‘que habla mal de sus amigos’. Acá no… Se considera mi amiga, Susana".

"Bueno, no estoy hablando mal de Susana Giménez, la adoro y jamás la haría", cerró Mazzocco, picante.