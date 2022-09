Carla Conte habló de su reemplazo de Leticia Brédice y afrontó las críticas: "A mí me convocaron después, ella es una mega actriz"

Carla Conte habló en una entrevista con Socios del Espectáculo de su reemplazo a Leticia Brédice, quien fue desvinculada de la obra teatral El Divorcio, y se generó una verdadera polémica.

“¿Pudiste hablar con Leticia después de lo que pasó?”, le preguntaron y la actriz respondió: “No hablé con ella, la verdad es que no sé nada tampoco, a mí me convocaron después y no tengo mucha data”.

“¿Te sorprendió el llamado?”, le consultó luego el cronista y Carla contestó: “Sí, me recontra sorprendió, no me lo esperaba, tenía ganas de hacer treatro. Me siento capacitada más porque me llamaron”.

CARLA CONTE LE RESPONDIÓ A LAURA UBFAL POR SUS CRÍTICAS SOBRE SU REEMPLAZO A LETICIA BRÉDICE

Carla Conte le respondió a Laura Ubfal, quien opinó acerca de su reemplazo a Leticia Brédice en la obra de teatro El Divorcio.

“Valoro mucho a Carla Conte pero no es una actriz al nivel de Leticia Brédice ni loco”, había dicho la periodista sobre la salida de la actriz del elenco.

Al respecto, Carla comentó: “¿Qué voy a decirte yo que estoy a la altura de Leticia? Si es una bestia como actriz, creo que es una mega actriz”.

“Yo hace muchos años que trabajo en la conducción, hice mucho teatro antes de ser conocida, pero si me llamaron es porque creen que puedo y yo también”, cerró Conte.