Cande Vetrano y un momento a pura tensión con Donato de Santis en MasterChef: "Me está bajando la presión"

Si bien sigue al pie de la letra todos los consejos que le dan los jurados de MasterChef Celebrity 2, Candela Vetrano pasó un momento a pura tensión al indagar a Donato de Santis por la masa que estaba preparando para la creación de su plato. Y al escuchar su contundente crítica, la participante se desesperó.

Así fue el ida y vuelta de Donato con Candela:

Donato: -Candela, siento mucho olor a pasta.

Candela: -¿Decís que esto (le muestra la masa) está mal?

D: -¡Sí!

C: -¿Y qué hago?

D: -Tirala.

C: -No, dale. No llego a hacer otra. ¿Me estás hablando en serio?

D: -Te va a salir mal, horrible. Yo, si fuera vos, no lo haría.

C: -Ay, Donato no me jodas. No me jodas, Donato Me está bajando la presión con lo que me estás haciendo.

¡Qué momento!