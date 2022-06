Cande Tinelli se sometió a una cirugía estética y compartió una foto: "Retoque para dulcificar la nariz"

Sin tapujos para compartir con sus seguidores los cambios que se realiza en el cuerpo y las intervenciones a las que se somete, Cande Tinelli publicó una foto con la nariz vendada.

"Retoque para dulcificar la nariz", escribió la hija de Marcelo Tinelli junto a una postal que subió a Instagram Stories donde se la ve en pleno post operatorio y feliz con el resultado final.

Recién llegados de sus románticas vacaciones por Europa, Cande y Coti Sorokin fueron a cenar a un reconocido restaurante del barrio de Caballito para celebrar los 49 años del cantante y dos de los hijos del músico dijeron presente.

"Retoque para dulcificar la nariz". G-plus

A la celebración íntima, organizada por la agencia Jecan, fueron los mellizos Maia e Iván, hijos mayores de Coti con Valeria Larrarte, con quien estuvo casado durante 25 años. El cantante también es papá de otra pareja de mellizos, Leyre y Dylan.

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema Fuerte descargo de Cande Tinelli contra las mujeres que la critican: "Me pongo bótox como cualquier persona"

EL DÍA QUE CANDE TINELLI EXPLOTÓ CONTRA QUIENES CRITICABAN SU CUERPO

Sin pasar por alto las críticas, Cande Tinelli había estallado en sus redes sociales ya que estaba harta de que la critiquen o le digan que es “puro plástico” por realizarse cirugías estéticas.

“Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno pero no es plástico tampoco”, manifestó.

Entonces, Cande dejó en claro lo enojada que estaba y al final mandó una frase picantísima: “Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos te… El que puede, puede, y el que no critica”.