Cande Tinelli explotó contra una mujer que atropelló a un perro: "Asesina"

El amor por los animales que siente Cande Tinelli es una de sus características, y por eso mismo reaccionó horrorizada cuando vio cómo una mujer atropelló a un perro de forma deliberada.

"Aquí, la asesina", repudió la it girl al compartir por Stories las imágenes del cruel trato que una cordobesa le dio a un perro en un estacionamiento en Marcos Juárez.

"No, no y no. Maldita soret…, hija de pu…. Ojalá te vuelva toda esta maldad y más", se indignó la hija de Marcelo Tinelli.

Furiosa por el hecho de que la automovilista no asistió al animal, la novia de Coti Sorokin fustigó: "¿Sos profesora encima? Buenísima tu enseñanza. Asco das".

CANDE TINELLI ESCRACHÓ A LA MUJER QUE ATROPELLÓ A UN PERRO

Por otra parte, Cande Tinelli escrachó a María Sofía, la profesora de educación física que habría matado a un perro.

"Sos vos pedazo de soret...", explotó la jurado de Canta Conmigo Ahora al postear la foto de la mujer acusada.

"Y el intendente de Marcos Juárez, ¿hace algo al respecto? Señor le pido que mínimamente haga algo por este caso, y todos los que suceden allí", continuó.

Al final, Cande Tinelli resumió sus sentimientos: "Aquí, la asesina".