Cande Ruggeri reveló el apodo que le puso con sus amigas a Cachete Sierra: "Le decimos 'elque' porque es el que me dejó"

​Cande Ruggeri confesó cuál es el apodo que le puso a Cachete Sierra con sus amigas tras su ruptura. Además, la modelo de 29 años también dio detalles de cómo quedó el vínculo tras la repentina “desaparición” del actor.

“Con mis amigas le decimos ‘elque’ porque es el que me dejó. Lo que pasa es que yo me enamoro mucho y muy fácil, y él me rompió el corazón. Podría decirse que fue la primera persona que me rompió el corazón”, manifestó la hija de Oscar Ruggeri en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Luego, Ruggeri aseguró que perdió contacto con el ex Casi Ángeles: “Ya no nos mandamos mensajes. Cuando es tu ex, pierdo contacto. Ya pasó mucho tiempo. Baile con él la salsa de a tres en un Bailando y después de eso, me dejó. Yo estaba muy metida en la relación y se ve que él no y tiroteaba para otro lado”.

“Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está. Ya no lo sigo más en las redes, la última vez que me mencionó fue en el 2018, pero yo ya borré todo. En el momento, obvio que sí. Cuando a uno le rompen el corazón, lo querés matar y no lo querés ver en figurita. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo”, sumó.

Cande aseguró que no hay rencores con Sierra y eso se verá o no en la pista cuando el reality show que conduce Marcelo Tinelli empiece, el próximo lunes 17 de abril por la pantalla de eltrece. Allí los ex novios se cruzarán y se sabrá qué opina el galán del picante apodo que le adjudicaron.