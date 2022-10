Cande Ruggeri habló de las intensas "pataditas" de su hija en camino: "No imaginaba que sería así"

Disfrutando a pleno de su primer embarazo, Cande Ruggeri comparte con sus seguidoras cada instancia de su gestación.

En esta oportunidad, antes de ir a entrenar como todos los días, la modelo habló de las "intensas" patadas de su beba en camino.

Entre risas, contó que cada vez siente más a su "pollita", a quien llamará Vita. Y que no imaginaba que los movimientos de su baby en camino serían tan intensos.

CANDE RUGGERI HABLÓ DE LAS INTENSAS PATADAS DE SU "POLLITA"

Luciendo un conjunto deportivo, la modelo habló de los movimientos de su beba en su vientre.

"Acá estamos con la pollita, nos estamos por ir al gym, no entienden lo que patea...".

"Yo no imaginaba que las patadas serían así, es un montón, no entienden lo que se siente; patea, cabecea, no sé que hace, todo el tiempo...".

"Es hermoso, la amo", contó Cande, con dulzura.

¡No para!