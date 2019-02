Cada vez que se los ve juntos, la pregunta sobre cómo mantienen 13 años de amor es ineludible. Sin embargo, en esta oportunidad, Denise Dumas y Campi hablaron de los comienzos de su relación.

Invitado a Hay que ver, el programa que conduce su mujer por elnueve, Campi dio detalles del primer acercamiento con la conductora, con quien tiene a Emma y Francesca: "Cuando estás soltero emanás olores, ¿viste? Y ella estaba soltera, yo también... y ahí era una cosa increíble".

Luego, Denise (que también tiene a Isabella y Santino, frutos de su relación con el músico GermánBarceló) sumó: "Un día me quedé hablando con él en ShowMatch de casualidad. Yo trabajaba en el teatro con José María Listorti, hacíamos revista con Nito Artaza y ya éramos muy amigos. Ahí hablamos y hablamos, Campi con la máscara de Giordano y me mató de amor".

Campi: "El primer beso con Denise fue en la primera salida que hicimos con José María y Mónica (su actual mujer). Y yo me hice el moderno y la invité a un restaurante marroquí". G-plus

"Yo me fui pensando 'ojalá se haya quedado pensando en mí' y no dije nada. Al día siguiente en el teatro, entra Listorti a mi camarín y -voy a decir una mala palabra- me dice 'vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?'. Y le pregunto '¿Campi?'", continuó, entre risas.

Por último el humorista habló del primer beso en la pareja: "El primer beso fue en la primera salida que hicimos con José María y Mónica (su actual mujer). Moni no hablaba, yo tampoco y Jose hablaba sin parar. Hay que darle un tiro en la cabeza para que pare. Y yo me hice el moderno y la invité a un restaurante marroquí. Yo no sabía pero ella odia la comida agridulce. La tendría que haber invitado a la esquina en Pompeya y era más cómodo".

¡Un amor a prueba de todo!