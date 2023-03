Camila, Marcos, Julieta y Romina quedaron en placa tras vivirse la última gala de nominación en Gran Hermano 2022

Luego de que Lucila Villar (más conocido como La Tora) se convierta en la última eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes vivieron su última gala de nominación y Santiago del Moro reveló que Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig son los nuevos hermanitos que quedaron en placa esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que, de esta manera, todos quedaron a merced del público el próximo domingo menos Ignacio “Nacho” Castañares quien se había convertido en el líder de la casa con la particularidad que, en esta ocasión especial, solo pude tener inmunidad pero no se ganó el poder de salvar a un compañero.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

DESCONSOLADO LLANTO DE JULIETA TRAS EL REGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO 2022

Luego del inesperado momento que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 al ver que Walter “Alfa” Santiago volvía a entrar a la casa después de haber sido eliminado varias galas atrás, Julieta Poggio no ocultó su angustia y quebró en llanto frente a varios de sus compañeros.

“Ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar a mí. Me pone mal. Pensé que ya se terminaba. Por algo fue que Santiago del Moro no decía la fecha (de la final del ciclo de Telefe)”, atinó a decir Julieta, con lágrimas en los ojos, mientras Nacho Castañares y Romina Uhrig la consolaban.

“Capaz viene por una noche. Yo no creo que haya otro repechaje. Entonces, es el mejor Gran Hermano de la historia”, agregó el joven. Pero Poggio continuó con su angustia: “¡Qué va a venir por una noche! Decíamos ‘ay, ¿se imaginan que ahora vuelve el repechaje? ¡Me pongo mal porque me frustra!”, cerró, muy movilizada.