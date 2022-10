Camila Homs sorprendió con su respuesta sobre una posible reconciliación con Rodrigo de Paul: "No sé, hoy estoy bien así"

La explosiva versión de separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel llevó a que Camila Homs responda si volvería a apostar al amor del futbolista, padre de sus dos hijos.

"No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder", dijo la modelo, luego de que el notero de Socios del Espectáculo le preguntara por una posible reconciliación de De Paul.

Más sobre este tema Tini Stoessel estaría separada y furiosa con Rodrigo de Paul: "Ella lo habría bloqueado de todos lados"

CAMILA HOMS HABLÓ DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

Notero: -Se está hablando de una posible separación (de Rodrigo y Tini) …

Camila Homs: -No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver.

Notero: -¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?

Camila: -Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos.

"No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder... Hoy estoy súper bien así". G-plus

Notero: -¿Qué duro el ‘lo aprecio’?

Camila: -¿Qué querés que te diga?

Notero: -Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly, ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?

Camila: -No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder.

Más sobre este tema El desesperado pedido de Rodrigo de Paul en crisis con Tini Stoessel: "Le dijo a su madre que viaje a España"

Notero: -Te veo medio dubitativa. ¿Lo pensarías?

Camila: -No, no, no. Hoy la verdad que no. Estoy súper bien así.

Notero: -Etapa superada.

Camila: -Obvio.