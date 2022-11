Camila Homs habló de la sorpresiva coincidencia con Tini Stoessel en el show de Coldplay: "Yo no sabía que ella iba a ir"

Con total franqueza, Camila Homs asumió que el martes pasado se llevó una inesperada sorpresa al llegar al show que Coldplay y enterarse que la figura invitada era Tini Stoessel, la actual novia de su ex, Rodrigo de Paul.

"Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fue un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa", dijo la modelo en nota con Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), en la fiesta de Los Más Clickeados de Ciudad Magazine, donde recibió su premio.

Teniendo en cuenta las versiones de que De Paul habría comenzado a tirarle onda a Tini estando aún en pareja con ella, el cronista le preguntó: "¿Te genera algo o es un tema pasado?".

Y Camila Homs respondió contundente: "El tema está recontra superado. Están juntos. Me parece perfecto. Se ven bien y está todo bien".

CAMI HOMS DISFRUTÓ DE COLDPLAY CON SU NOVIO, CHARLY BENVENUTO

El miércoles, Pampito contó que Camila Homs disfrutó del show de Coldplay con su novio, Charly Benvenuto, tras la versión de que la pareja estaba transitando una crisis.

"Se confirma que Cami no se separó (de Charly Benvenuto). Luli Fernández había contado que había tenido un impasse con Charly. Pero ayer estuvieron juntos", señaló el panelista.

Y agregó: "El colega Gustavo Méndez mostró las imágenes de Cami saliendo del recital con Charly".