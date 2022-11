Camila Homs habló por primera vez de su crisis con Charly Benvenutto: "No todo es color de rosa"

Los rumores de crisis entre Camila Homs y Charly Benvenutto sonaron fuerte la semana pasada, y la expareja de Rodrigo De Paul fue súper sincera al respecto en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Como toda pareja tenemos altos y bajos. No voy a mentir, no todo es perfecto, no todo es color de rosas", admitió la modelo en la alfombra negra de los premios Los Más Clickeados 2022.

De todas formas, enfatizó: "Estoy muy bien y eso es lo importante".

En un principio, Camila Homs había halagado a Charly Benvenutto: "Estoy muy bien, me acompaña un montón. Es recontra buena persona. Estoy bien, disfrutando el momento y dejando que todo fluya. Pasándola bien".

CAMILA HOMS CONTÓ CÓMO MANEJA SU REPENTINA EXPLOSIÓN MEDIÁTICA

Por otra parte, Camila Homs reflexionó sobre el salto mediático que pegó a raíz del final de su noviazgo de 12 años con Rodrigo De Paul, quien está en pareja con Tini Stoessel.

"Al principio costó, como todo cuesta al principio. Pero bueno, después con una seguidilla de cosas te vas acostumbrando, te vas metiendo cada vez en el medio", admitió.

"Creo que me puedo mostrar más suelta, más transparente", concluyó Camila Homs satisfecha por su adaptación a la farándula.