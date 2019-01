La denuncia de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54) por violación dio paso a una ola de duros relatos de abusos que sufrieron muchas mujeres del medio. Pero también le abrió la puerta al pedido de disculpas de muchos actores a Calu Rivero (31), quien fue la primera en manifestar públicamente los excesos que el actor tuvo con ella en las escenas románticas de Dulce Amor, ficción que abandonó en silencio, por tal motivo, en 2012.

"De gente que sabía y con un éxito en el medio, es distinto. Creo que eso amerita una charla, algo más en persona. Yo fui muy clara cuando me fui con el equipo". G-plus

"Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte", escribió Sebastián Estevanez en Twitter, luego de escuchar la dolorosa confesión de Fardin y tras haber puesto en suspenso la credibilidad de lo que había dicho Rivero, con quien trabajó en Dulce Amor.

Consultada puntualmente por las disculpas de Estevanez, Calu dejó en claro que hubiera preferido otro comportamiento del actor: "De gente que sabía y con un éxito en el medio, es distinto. Creo que eso amerita una charla, algo más en persona. Yo fui muy clara cuando me fui con el equipo, pero no lo fui con la prensa, porque no sabía cómo ponerlo en palabras y aún estaba procesándolo. Pero todos saben que me fui porque no aguantaba más, porque hasta ahí llegó mi dignidad de soportar esos actos de exceso y de repetición ante mí. No entendía mi límite, no entendía mi ‘no’ y me lo hacía de nuevo. Bueno, basta. Yo creo que una persona sabe muy bien cuando marcás el límite, cuando alguien te está diciendo ‘hasta acá’”, dijo la actriz de Campanas en la noche, en la revista Gente. ¿Llegará la demorada charla entre los dos excompañeros?