Calu Rivero, enamoradísima de Joaquín Vitola, a poco de blanquear su relación: "Fue un flechazo. ¡Me encantó!"

El verano llegó con mucho amor para Calu Rivero (31). A días de ser fotografiada por Gente a los besos y muy mimosa con Joaquín Vitola (29) en las playas de Punta del Este -la actriz de Campanas en la noche, la novela que se transmitirá por Telefe a partir del próximo lunes- habló de su feliz presente.

"Estoy recontenta. Fue un flechazo, nos conocimos hace poco. Lo cuento porque es hermoso, realmente fue un flechazo. ¡Me encantó!", reconoció Calu, visiblemente enamorada del ex de Florencia Torrente, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Estoy recontenta. Fue un flechazo, (con Joaquín Vitola) nos conocimos hace poco. Lo cuento porque es hermoso, realmente fue un flechazo. ¡Me encantó!". G-plus

"No voy a hablar de cuándo ni cómo porque no lo hago... aprendí a guardarme y no quiero que la gente opine de cosas que son tan hermosas y privadas. Lo cuento desde ese lado porque es hermoso y los detalles me los quedo para mí y para él porque tampoco hace mucho saber cómo dínde y por qué", agregó, sin querer más detalles sobre el comienzo de su noviazgo.

En octubre, la hija de Araceli González había asistido a PH, Podemos hablar donde contó con resguardo que su relación de pareja con el rosarino y cantante de Indios había concluido, tras dos años de noviazgo: "Es muy reciente", expresó por aquel entonces.

Por su parte, la última pareja que Rivero hizo pública fue la de Pablo "Polito" Pieres: "No pudimos con la distancia y con dos carreras tan fuertes", le había confesado Calu a Ciudad en mayo 2016, cuando fue consultada por la ruptura con el polista, luego de un año juntos.