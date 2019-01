La actriz no ocultó su dolor luego de conocerse el caso de la menor, abusada sexualmente en Jujuy, a la que le practicaron una cesárea.

Esta semana, la decisión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de autorizar que se le realice un aborto a una niña de 12 años, que fue violada por un vecino de 65 años, generó controversia entre aquellos que están a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se tomó esta determinación, la menor estaba cursando el sexto mes de gestación.

Sin embargo, y pese a que la nena había pedido por escrito ponerle fin al embarazo, el viernes 18 le practicaron una cesárea y, ahora, analizan dar en adopción a su hija.

"No puedo más del asco con lo que hicieron con esa nena de 12 años. La edad de mi hija, que aún tiene los peluches en su cama porque es una nena. Me la imagino pariendo, violada, y no puedo contener las lágrimas". G-plus

Lo ocurrido encendió el debate y muchos fueron los famosos que alzaron su voz en repudio, por no respetar la voluntad ni el derecho de una menor. Un ejemplo de ellos fue el fuerte descargo que hizo Julieta Cardinali en Twitter, quien antes de este caso ya se había manifestado a favor de la legalización del aborto en la Argentina.

"No puedo más del asco con lo que hicieron con esa nena de 12 años. La edad de mi hija, que aún tiene los peluches en su cama porque es una NENA. Me la imagino pariendo, violada, y no puedo contener las lágrimas. HIJOS DE PUTA, ¿QUÉ HACEN?", escribió la actriz, sin disimular su dolor y su bronca.

Luego, agregó: "¡Váyanse a cagar! Digo que me da asco que violen a una nena de 12 años y que es un horror que una nena de 12 años tenga un hijo, ¿y hay gente que piensa lo contrario? ¡Qué mundo horrible!".