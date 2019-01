Brian Lanzelotta presentó a su hijo de 9 años: "Él es Ian; no estoy solo en este camino, que es la vida"

A mediados de 2017, Brian Lanzelotta (29) le puso fin a una pesada duda sobre una posible paternidad de un niño que, en ese entonces, tenía ocho años. "Ayer no era nada y hoy soy papá", dijo el ex Gran Hermano en Intrusos, anunciando que el ADN que se hizo con el pequeño daba positivo.

El tiempo pasó, Brian retomó contacto con Ian y lo contó con emoción en Instagram, junto a una foto con la que lo presentó en sociedad.

"Hace muy poco tiempo, supe que no estaba solo en este camino, que es la vida, que había alguien más que cambiaría mi vida para siempre. Costó, luché. Muchas veces dije ‘no sigo más ni lo vuelvo a intentar’, pero siempre había algo que me decía que tenía que seguir en la búsqueda. Y valió la pena. Hoy me brinda su amor de hijo y me hace feliz. Él es Ian, mi hijo. Recién ahora, después de un tiempo de vernos y de empezar a generar el vínculo de padre e hijo tengo el placer de presentárselos", escribió Lanzelotta, feliz por con su paternidad.