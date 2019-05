Sus desopilantes ocurrencias y los imperdibles ida y vuelta que mantiene con Marcelo Tinelli, hicieron de Charlotte Caniggia una de las participantes más divertidas del Súper Bailando y que más risas genera entre los presentes.

Y esta no fue la excepción. Indagada por el origen del nombre de su hermano Alexander, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sorprendió con su respuesta. Y el conductor no se la dejó pasar.

Así fue la conversación entre Tinelli y Charlotte:

Tinelli: -¿Sabés por qué le pusieron Alex a tu hermano?

Charlotte: -Por Alejandro... no, no sé.

Tinelli: Charlotte me me dijo que llamaron Alex a su hermano por Alejandro Napoleón. Está bien. Por ahí es Alejandro Napoleón Bonaparte. ¿O no? ¿Usted sabe quién es Napoleón Bonaparte?". G-plus

T: -Puede ser por Alejandro Fantino o Alejandro Magno. ¿Algún Alejandro famoso?

C: -(Le responde en secreto al oído).

T: -(Con cara de atónito) no sabía que ese señor se llama Alejandro.

C: -No lo digas. Yo me equivoqué, Marcelo. Yo no pienso.

Charlotte: -No, Marcelo. Vos no me preguntes nada. Yo no sé.

T: -Me dijo por Alejandro Napoleón. Está bien. Por ahí es Alejandro Napoleón Bonaparte. ¿O no? ¿Usted sabe quién es Napoleón Bonaparte?

C: -No, Marcelo. Vos no me preguntes nada. Yo no sé.

T: -¿Sabe qué nacionalidad tenía?

C: -No. ¿Era de Italia?

