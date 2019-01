De los miles de espectadores que todas las semanas pagan para ver Nuevamente juntos, la obra que encabezan Federico Bal, Santiago Bal y Carmen Barbieri, hubo una en particular que no ocultó su disconformidad con el espectáculo y amagó con retirarse del teatro Atlas de Mar del Plata. Aunque no fue la familia de artistas la que desencadenó la indignada reacción de la señora, sino el Bicho Gómez.

La anécdota salió a la luz en Los Ángeles de la Mañana, cuando Ángel de Brito le pidió al cómico que contara la historia que había llegado a sus oídos a inicios de la temporada estival: “Me contaron que se te enojó una espectadora, que tuvieron una discusión. ¿Es cierto?”. Tentado, el Bicho explicó: “No, discusión no”.

Luego, el actor se explayó: “Era una mujer que se estaba yendo y le dije ‘¿Señora, se va? ¿La está pasando mal?’. Entonces, me dijo que tenía frío y ahí pedí que apaguen el aire acondicionado. Lo apagan y cuando se sienta me dice ‘y a mí lo que usted hace me da asco’”. Con humor, el Bicho remató: “Y dije ‘bueno, prendan el aire acondicionado’, ja, ja. Pero se armó un debate lindo, porque le dije que quizá le terminara gustando, que se siente y que me escuche. La gente medio que la quería abuchear, y les pedí que no lo hagan porque la señora estaba en todo su derecho de que no le guste algo”.

Al final, Bicho Gómez reflexionó irónico: "Me parece que a la pobre mujer se le estaba congelando hasta el cerebro".