La fuerte confesión de Bettina, la hija de Beatriz Salomón, sobre Alberto Ferriols: "Nunca tuve la conexión para decirle ‘papá’"

Luego de denunciarlo y acusarlo de maltratos, Bettina Ferriols, la hija de Beatriz Salomón dio una entrevista donde se refirió por primera vez a las graves acusaciones contra su padre.

“Me hicieron mucho daño y no tiene un remedio. Si me quiero quedar con mis tios es porque me hicieron feliz, más de lo que fui todos estos años”, aseveró, en el ciclo de Karina Mazzocco. “Me lastimaron mucho con las cosas que dijeron”, dijo, sobre la defensa que hizo su hermana, Noelia.

“Cuando mi mamá estaba, yo con Alberto no me veía. Yo prácticamente no tenía contacto con él. Nunca tuvimos la confianza padre e hija", aseveró. "Yo lloraba para no ir a su casa. Yo no crecí con él. Tampoco tenía esa conexión de decir 'mi papá'", señaló. “Mi hermana trató acercarnos, pero falló", reveló.

"Nunca me conoció de chiquita, dejé de ir porque no quería. A mi hermana sí tuvo ese lazo de conocerla más. Esa diferencia siempre estuvo". G-plus

BETTINA, LA HIJA DE BEATRIZ SALOMÓN, SE REFIRIÓ A SU RELACIÓN CON ALBERTO FERRIOLS

“Él nunca me conoció de chiquita, dejé de ir porque no quería. A mi hermana sí tuvo ese lazo de conocerla más. Esa diferencia siempre estuvo”, contó, sobre su relación con el cirujano, al que acusó de amenazarla con armas. “Yo me sentía culpable de que mi papá no me quisiera ver”, recordó.

"No me gustaba que me digan Betti Ferriols porque es el apellido de Alberto y tengo planeado en un futuro sacarme el apellido legalmente". G-plus

También Bettina contó que su intención es cambiarse el apellido paterno, por el materno como ya lo hizo en sus redes sociales. “Me lo cambié a Betti Salomón. No me gustaba que me digan Betti Ferriols porque es el apellido de Alberto y tengo planeado en un futuro sacarme el apellido legalmente”, aseguró.

Además, la joven recordó con emoción a su madre. "La extraño mucho. Quiero que descanse en paz", concluyó.