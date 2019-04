Las cámaras de los Los Ángeles de la Mañana fueron en busca de la palabra de Beto Casella para preguntarle qué opinaba de que Calu Rivero hablara en su libro autobiográfico de la violencia machista que sintió que había en los informes sobre ella en Bendita.

Sin disimular su fastidio, Beto respondió: “Si quieren vulgarizar la cosificación y la violencia machista con temas menores, van a joder el tema cuando en realidad es una bandera que hay que tener bien levantada. Yo estoy ahí, acompañando”.

"No es mi culpa que la gente esté usando su libro para apoyar la pata de la cama". G-plus

“Cosificar es otra cosa, que es muy jodida. Es un lugar del que siempre estuve muy alejado. Habremos hecho dos informes de Calu Rivero, que tampoco ha sido un personaje que nos haya interesado demasiado previo a su denuncia pública. La verdad es que no sabíamos quién era, pero por ignorancia nuestra, no porque no haya tenido una carrera. Ella daba notas muy feliz y no se la veía compungida, destilaba felicidad y decía ‘brillantina para mí’ cada dos frases. Era gracioso, simpático y le dedicamos un par de informes”, agregó Beto.

"Habremos hecho dos informes de Calu que tampoco ha sido un personaje que nos haya interesado demasiado previo a su denuncia pública. La verdad es que no sabíamos quién era, pero por ignorancia nuestra" G-plus

Con ironía y súper picante, el conductor se refirió al libro de Calu: “Si eso amerita un párrafo para el libro, entiendo por qué el libro está para el estante de ofertas. O si quieren venderlo o relanzarlo con este lío, yo no voy a formar parte. No es culpa mía que la gente esté usando el libro para apoyar la pata de la cama. Puede pasar que un libro no se venda. Pero meternos a nosotros por dos informes nuestros que fueron previos a su denuncia… Su denuncia la tomamos con mucho respeto”, cerró.